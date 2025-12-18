Вихід ЗСУ з Донбасу є ключовою вимогою Росії, США шукають компроміс, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вихід Збройних сил України з Донбасу є ключовою вимогою Росії у переговорах. Для України ця умова є неприйнятною, тому Сполучені Штати шукають компромісний варіант.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами 18 грудня.

“Щодо Донбасу та нашої позиції я вже неодноразово висловлювався. Ми всі знаємо позицію Росії: вони хочуть повного контролю над Донбасом і зараз наполягають на тому, щоб ми виходили з регіону. Це їхня позиція. Наша відкрита позиція – ми не готові на відповідні кроки, і США шукають компроміс”, – зазначив Зеленський.

Реклама

Реклама

Сьогодні українська делегація знову вирушила до США. Мета – новий етап обговорення деталей мирного плану. Зустрічі відбудуться у п’ятницю та суботу. Ймовірно, на цьому етапі переговорів будуть присутні і європейські представники.