        Суспільство

        У Черкасах російські БпЛА пошкодили спорткомплекс, авто та будинки, постраждали шестеро людей

        Галина Шподарева
        18 Грудня 2025 07:14
        читать на русском →
        Пошкоджена обстрілом автівка в Черкасах / Фото: Ігор Табурець
        Пошкоджена обстрілом автівка в Черкасах / Фото: Ігор Табурець

        У ніч на 18 грудня російські війська масовано атакували ударними дронами Черкаси. Відомо про шістьох постраждалих.

        Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

        “Наразі по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Тяжких, на щастя, немає”, — йдеться в повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        Росіяни цілили по критичній інфраструктурі — частина міста була знеструмлена. Енергетики розпочали відновлювальні роботи.

        Унаслідок падіння БпЛА на декількох локаціях пошкоджено житлову інфраструктуру. За попередніми даними, щонайменше у 15 приватних будинках побиті вікна й дахи, виникли пожежі. Також пошкоджено автомобілі й вікна у спорткомплексі.

        Наслідки ударів по Черкасах 18 грудня / Фото: Ігор Табурець

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини