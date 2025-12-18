У Черкасах російські БпЛА пошкодили спорткомплекс, авто та будинки, постраждали шестеро людей

У ніч на 18 грудня російські війська масовано атакували ударними дронами Черкаси. Відомо про шістьох постраждалих.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
“Наразі по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Тяжких, на щастя, немає”, — йдеться в повідомленні.
Росіяни цілили по критичній інфраструктурі — частина міста була знеструмлена. Енергетики розпочали відновлювальні роботи.
Унаслідок падіння БпЛА на декількох локаціях пошкоджено житлову інфраструктуру. За попередніми даними, щонайменше у 15 приватних будинках побиті вікна й дахи, виникли пожежі. Також пошкоджено автомобілі й вікна у спорткомплексі.