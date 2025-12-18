У Черкасах російські БпЛА пошкодили спорткомплекс, авто та будинки, постраждали шестеро людей

Зеленський: Росія заявляє про наступний рік як рік війни

Унаслідок падіння БпЛА на декількох локаціях пошкоджено житлову інфраструктуру. За попередніми даними, щонайменше у 15 приватних будинках побиті вікна й дахи, виникли пожежі. Також пошкоджено автомобілі й вікна у спорткомплексі.

“Наразі по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Тяжких, на щастя, немає”, — йдеться в повідомленні.

У ніч на 18 грудня російські війська масовано атакували ударними дронами Черкаси. Відомо про шістьох постраждалих.