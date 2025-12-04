        Суспільство

        Російські обстріли зупинили роботу Херсонської ТЕЦ: сотні будинків залишилися без світла

        Галина Шподарева
        4 Грудня 2025 11:31
        Херсонська ТЕЦ / Фото: focus.ua
        Херсонська ТЕЦ / Фото: focus.ua

        Упродовж останніх днів російські військові інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ. По енергооб’єкту окупанти били дронами, артилерією та іншими видами озброєння.

        Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

        “Повністю цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції”, – йдеться в повідомленні.

        Роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла залишилися 470 будинків – понад 40,5 тисяч абонентів.

        В ОВА готуються до оперативної наради, на якій розглядатимуть варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ.

        У місті продовжують працювати Пункти незламності.


