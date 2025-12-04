Російські обстріли зупинили роботу Херсонської ТЕЦ: сотні будинків залишилися без світла

У Києві під час лікування зубів помер семирічний хлопчик: оголошено підозру анестезіологу

У зіткненні легковика та мотоцикла на Одещині загинули двоє підлітків

В ОВА готуються до оперативної наради, на якій розглядатимуть варіанти альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під’єднані до ТЕЦ.

“Повністю цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції”, – йдеться в повідомленні.