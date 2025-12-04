Українська спортсменка отримала російське громадянство й планує виступати за збірну РФ

Українська стрибунка у воду Софія Лискун з Луганська заявила, що отримала російське громадянство. На двох останніх Олімпіадах спортсменка виступала за збірну України.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, зокрема “Донецьк Медіа”.

Як розповіла спортсменка Софія Лискун, уродженка Луганщини, тепер вона живе у Москві та прагне виступати за російську збірну – після виступів на чемпіонаті Росії.

Лискун підкреслила, що “ніколи не замислювалися, в якій державі виступає”.

“Я ніколи не думала, що пишаюся країною чи щось у цьому дусі. Я просто робила свою справу”, — сказала вона.

У 2014 році після переїзду з Луганська до Києва вона раптом відчула, що «не росте» професійно. Також їй нібито дорікали за спілкування зі своєю наставницею Ольгою Феоктистовою — нині головною тренеркою збірної РФ зі стрибків у воду.

“Я зрозуміла остаточно: це гра в одні ворота. Мене ніхто не підтримує — навпаки, посилюють і психологічний стан, і загалом усю ситуацію”, — сказала спортсменка.

У РФ Лискун дісталася через Копенгаген та Стамбул.

Софія Лискун: довідка. 23-річна спортсменка народилася у Луганську. Після 2014 року переїхала до Києва. На Юнацьких Олімпійських іграх-2018 у Буенос-Айресі вона виборола срібло у 10-метровій вишці та бронзу в змішаних командних змаганнях. Також Лискун представляла Україну на Олімпійських іграх у Токіо у 2021 році та в Парижі 2024 році. За інформацією “Суспільне Спорт”, спортсменка має в активі дві золоті нагороди чемпіонату Європи з водних видів спорту та дві перемоги на Євро зі стрибків з трампліна.