Харків’янка Тетяна Біла виборола золото чемпіонату світу з пауерліфтингу і встановила два рекорди Європи

Українська пауерліфтерка з Харківщини Тетяна Біла стала чемпіонкою світу на змаганнях у Румунії та встановила одразу два рекорди Європи. Про це повідомив керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У ваговій категорії до 47 кг спортсменка показала вражаючі результати:

присідання — 192,5 кг (1 місце і новий рекорд Європи),

жим лежачи — 115 кг (2 місце за власною вагою),

становaя тяга — 175 кг (3 місце за власною вагою).

У сумі триборства Тетяна набрала 482,5 кг, що також стало новим рекордом Європи та гарантованим місцем на найвищій сходинці п’єдесталу.

Реклама

Реклама

«Харківщина пишається своєю чемпіонкою. Це яскравий приклад того, як праця, сила духу і віра у власні можливості приносять надзвичайні результати. Навіть під час війни українці продовжують підкорювати світові вершини», — зазначив Синєгубов.