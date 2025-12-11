НАБУ викрило схему розкрадання 24 млн грн у порту на Одещині

В України викрили організовану групу, яка у 2022–2023 роках заволоділа понад 24 млн грн державного підприємства “Ізмаїльський морський торговельний порт”. Учасники схеми завищували вартість обладнання під час закупівель та визначали “своїх” переможців торгів.
Про це повідомили в НАБУ.
За даними слідства, до оборудки залучили директора порту та представників приватних компаній-постачальниць, підконтрольних організатору схеми. Останній фактично виконував роль “генерального директора”, а його підлеглі відповідали за технічний та фінансовий напрям.
Учасники групи мали доступ до службової інформації про майбутні закупівлі та заздалегідь визначали “переможців” торгів.
“Надалі ці компанії самостійно проводили переговори з виробниками; готували технічні вимоги та тендерну документацію замість порту; включали до документації дискримінаційні умови, щоб усунути реальних учасників; подавали завищені цінові пропозиції для збільшення очікуваної вартості закупівель; вчиняли інші антиконкурентні узгоджені дії”, – розповіли в НАБУ.
Унаслідок цього провідні виробники та дилери не брали участі у закупівлях, а товари постачалися “своїми” фірмами за завищеними цінами. Отримані від порту кошти учасники схеми переводили на рахунки власних підприємств та ФОПів, після чого знімали готівкою і розподіляли між собою.
Попередня оцінка завданих збитків — понад 24 млн грн. Усім членам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.
Детективи НАБУ розпочали кримінальне провадження у травні 2024 року за власними напрацюваннями — зокрема, після аналізу публічних закупівель у системі “Прозорро” та скарг учасників торгів. Частина компаній, задіяних у схемі, вже включена до “чорних списків” АМКУ.
Розмір збитків встановили завдяки висновками спеціалістів Державної аудиторської служби України та експертів Інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ.