Податкова підтвердила обшуки НАБУ у центральному апараті та двох обласних управліннях

Державна податкова служба України підтвердила, що 10 грудня детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій та Миколаївській областях, а також у центральному апараті податкової. Про це відомство повідомило у своїй заяві.

У ДПС зазначили, що кримінальне провадження стосується подій, які мали місце у 2024 році та завершилися на початку 2025-го. Справу пов’язують із питаннями ризикових підприємств.

Податкова наголосила, що дані досудового розслідування та всі деталі — у компетенції правоохоронних органів.

Керівництво та працівники ДПС, за їхніми словами, повністю сприяють роботі антикорупційних органів. У відомстві також підкреслили, що податкова служба діє в межах закону й залишається відкритою до конструктивної взаємодії з правоохоронцями.