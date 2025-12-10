У додатку Резерв+ з’явилося фото військовозобов’язаного

Міністерство оборони повідомило про оновлення застосунку Резерв+, у якому тепер автоматично відображатиметься фото власника в електронному документі Резерв ID. У відомстві зазначають, що нова функція має пришвидшити перевірку документів.
Міністерство оборони України оголосило про чергове оновлення застосунку Резерв+. Відтепер у електронному документі Резерв ID автоматично відображатиметься фото користувача. Для цього необхідно оновити застосунок до останньої версії та сам документ у ньому.
За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксани Ферчук, інтеграція фото має зробити перевірку документів «швидшою і прозорішою» у повсякденних ситуаціях.
Міноборони також уточнює:
- фото відображатиметься лише у користувачів із біометричним паспортом;
- Резерв ID без фото лишається повноцінним юридичним документом;
- протягом найближчих днів через високе навантаження фото може підвантажуватися з затримкою — у такому разі рекомендують скористатися функцією «Виправити дані онлайн» у меню застосунку.