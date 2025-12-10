        Суспільство

        У додатку Резерв+ з’явилося фото військовозобов’язаного

        Сергій Бордовський
        10 Грудня 2025 11:08
        У застосунку Резерв+ тепер автоматично відображається фото військовозобов'язаного / Фото: Міноборони
        Міністерство оборони повідомило про оновлення застосунку Резерв+, у якому тепер автоматично відображатиметься фото власника в електронному документі Резерв ID. У відомстві зазначають, що нова функція має пришвидшити перевірку документів.

        Міністерство оборони України оголосило про чергове оновлення застосунку Резерв+. Відтепер у електронному документі Резерв ID автоматично відображатиметься фото користувача. Для цього необхідно оновити застосунок до останньої версії та сам документ у ньому.

        За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксани Ферчук, інтеграція фото має зробити перевірку документів «швидшою і прозорішою» у повсякденних ситуаціях.

        Міноборони також уточнює:

        • фото відображатиметься лише у користувачів із біометричним паспортом;
        • Резерв ID без фото лишається повноцінним юридичним документом;
        • протягом найближчих днів через високе навантаження фото може підвантажуватися з затримкою — у такому разі рекомендують скористатися функцією «Виправити дані онлайн» у меню застосунку.

