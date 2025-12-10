Леонардо Ді Капріо став артистом року за версією журналу TIME

Журнал TIME назвав Леонардо Ді Капріо Entertainer of the Year 2025, відзначивши його багаторічну кар’єру та головну роль у фільмі “Одна битва за іншою” (One Battle After Another). Видання наголошує на здатності актора робити ризиковані творчі вибори й залишатися одним із небагатьох справжніх «кінозірок» епохи.

Журнал TIME оголосив 51-річного Леонардо Ді Капріо Entertainer of the Year 2025, підсумовуючи понад 30 років його роботи в кіно та актуальність нової ролі актора у фільмі “Одна битва за іншою” (One Battle After Another). У матеріалі згадують, що Ді Капріо ще підлітком вивчав класику кіно, надихаючись, зокрема, грою Джеймса Діна в стрічці “На схід від Едему”, і з того часу послідовно обирає складні й неочевидні ролі.

TIME нагадує, що Ді Капріо вперше заявив про себе у фільмі “Життя цього парубка” (1993), а замість комедійного проєкту Disney “Фокус Покус” свідомо обрав драматичну роль у “Що гнітить Гілберта Грейпа”. Відтоді актор, який має сім номінацій на «Оскар» і одну перемогу, неодноразово йшов проти очікувань, обираючи менш очевидні, але творчо сильні проєкти.

Особливу увагу журнал приділяє його останній роботі — фільму “Одна битва за іншою” режисера Пола Томаса Андерсона. Ді Капріо грає Боба Фергюсона, колишнього революціонера, який живе у сховку та виховує підліткову доньку Віллу. Стрічка, натхненна романом “Винокрай” Томаса Пінчона, поєднує чорний гумор і розповідь про суспільство, де насильство видається єдиним виходом, і при цьому зосереджується на темах принципів, відповідальності та батьківства.

Хоча фільм майже трьохгодинний і не базується на відомій франшизі, TIME відзначає, що “Одна битва за іншою” виявився успішним в прокаті й зібрав понад 200 млн доларів у світі, ставши «розмовною темою» для глядачів. Андерсон описує Ді Капріо як лідера на знімальному майданчику, чия поведінка задає тон усій команді — без «зіркових» примх і зайвого пафосу.

У статті також підкреслюється, що Ді Капріо зберігає дистанцію від публічності й рідко дає інтерв’ю, виходячи до аудиторії лише тоді, коли має що показати чи сказати. Попри це, він активно просуває “Одна битва за іншою”, зокрема через інтерв’ю, подкасти та спільні виступи з режисером і партнерами по фільму.

TIME нагадує й про багаторічну екологічну діяльність актора — від документального фільму “Одинадцята година” до створення організації Re:wild, яка разом з місцевими громадами та корінними народами працює над захистом екосистем. Ді Капріо говорить про «точку неповернення» у кліматичній кризі, але наголошує на важливості поєднання науки, технологій і надії.

TIME робить висновок, що Ді Капріо — один із небагатьох акторів, кому вдалося вирости з ролей «сердешних» героїв на кшталт Джека з “Титаніку” до складних образів, що досліджують вразливість і темні сторони маскулінності. Саме за поєднання зіркового статусу, професійного ризику та впливу на культуру журнал і назвав його Entertainer of the Year 2025.