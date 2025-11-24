Співак MÉLOVIN оприлюднив сміливі фото своїх заручень на Майдані

Український співак MÉLOVIN оголосив про заручини, опублікувавши зворушливий допис і фото з освідчення на київському Майдані. Артист підкреслив, що ЛГБТ-люди є частиною українського суспільства й захищають країну разом з усіма.

“Любов не питає дозволу”: MÉLOVIN оголосив про заручини й підтримав ЛГБТ-українців / Фото: Den Bobrov

Співак MÉLOVIN повідомив про заручини, опублікувавши допис у Facebook, де розповів, що прийняв пропозицію свого партнера на Майдані. За словами артиста, «на Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою», додавши, що «любов не питає дозволу». Він також наголосив, що ЛГБТ-люди — це не ідеологія або організація, а українці, які є поруч «у бою, у волонтерстві, у житті».

Артист оприлюднив і кілька світлин, на яких чоловік у військовій формі освідчується йому з великим букетом червоних троянд. На фото видно момент, коли MÉLOVIN приймає пропозицію.

