YouTube отримав ексклюзивні права на трансляцію “Оскара” з 2029 року

Американська кіноакадемія уклала багаторічну угоду з YouTube, за якою церемонія вручення премії «Оскар» з 2029 року транслюватиметься на платформі YouTube і буде доступна безкоштовно для глядачів у всьому світі.

Про це повідомляє Variety.

Згідно з домовленістю, YouTube отримає ексклюзивні глобальні права на показ церемонії, починаючи зі 101-ї премії «Оскар» у 2029 році і до 2033 року включно. Телеканал ABC, який транслював «Оскар» протягом десятиліть, збереже права на показ церемонії до 2028 року.

На YouTube в прямому ефірі транслюватимуть не лише саму церемонію, а й червону доріжку, закулісний контент і Governors Ball. Перегляд буде безкоштовним для користувачів у всьому світі, а в США трансляція також буде доступна для підписників YouTube TV. За даними джерел видання, під час трансляції на YouTube збережеться реклама.

В Академії зазначили, що партнерство з YouTube має зробити «Оскар» доступнішим для глобальної аудиторії, зокрема завдяки субтитрам і звуковим доріжкам кількома мовами. Генеральний директор Академії Білл Крамер та президентка Лінетт Говелл Тейлор у спільній заяві наголосили, що угода дозволить розширити доступ до програм Академії та залучити нову аудиторію, зберігаючи спадщину премії.

Генеральний директор YouTube Ніл Мохан назвав «Оскар» однією з ключових культурних інституцій і заявив, що партнерство з Академією має надихнути нове покоління творців і кіноманів у всьому світі.

За інформацією Variety, YouTube запропонував за права на трансляцію суму, що перевищує дев’ятизначний рівень у доларах, випередивши пропозиції Disney/ABC та NBCUniversal. Раніше Disney платила за трансляцію «Оскара» близько 100 млн доларів на рік, однак через падіння телевізійних рейтингів була готова зменшити витрати.

Перехід «Оскара» на YouTube означає одну з найбільших змін в історії премії, яка у 2028 році відзначатиме своє 100-річчя, та може суттєво змінити формат і аудиторію церемонії у наступному десятилітті.