Фігурант санкційного списку контрабандистів Сеяр Куршутов увійшов в оборонні закупівлі, – розслідування

Журналісти виявили мережу компаній із ознаками спільного управління та можливими зв’язками з Сеяром Куршутовим які постачають дрони Держспецзв’язку та Агенції оборонних закупівель (АОЗ). Низка цих компаній фігурує у кримінальному провадженні БЕБ.

Про це йдеться у розслідуванні порталу Comments.ua.

Як пише видання, Бюро економічної безпеки під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора «розслідує можливі порушення при постачанні дронів» низкою компаній. У публікації вказується номер провадження №72025001420000026, розпочатого в березні 2025 року за ч.5 ст.191 ККУ.

Як зазначає видання, «було виявлено групу з п’яти компаній», які декларують себе незалежними виробниками, але «мають ознаки спільного управління». У переліку: ТОВ «ЄВРО ТАННЕЛС», ТОВ «АРЕС.», ТОВ «Коляда КА», ТОВ «ГЕ ТЕХНОЛОДЖІ» та ТОВ «Флайтех Україна». За даними розслідування, перші три «безпосередньо фігурують у кримінальному провадженні», ще дві – «мають ознаки належності до цієї мережі».

Як приклади «об’єднавчих ознак» називаються спільні адреси та контакти. Зокрема, у тексті зазначено, що ТОВ «ГЕ ТЕХНОЛОДЖІ» «має спільні адреси реєстрації» з ТОВ «ЄВРО ТАННЕЛС», а також «спільні контактні дані та похідні назви» з «Євро Таннелс». Окремо вказується, що власник «Євро Таннелс» Борис Загальський «мав спільний бізнес» зі співвласником «Коляда КА» Романом Андрійченком.

Видання підкреслює, що головна особливість цієї мережі постачальників – «професійний бекграунд її керівників», які майже всі вони пов’язані з торгівлею деревиною». У публікації згадуються ФОПи у сфері «лісопильне та стругальне виробництво», а директор «Флайтех Україна», за текстом, має активний ФОП у сфері «оптова торгівля деревиною».

«Лісопильні підприємства традиційно використовуються у схемах мінімізації оподаткування», – підкреслюють автори розслідування.

Зв’язок із Куршутовим, як зазначає Comments.ua, може проходити через співзасновника ТОВ «ГЕ ТЕХНОЛОДЖІ» Гліба Лобова: журналісти пишуть, що «Лобов та Куршутов мають давні ділові зв’язки у сфері митних операцій», а сукупність ознак, на їхню думку, «дозволяє припустити їхню діяльність у межах групи під спільним керівництвом».

Видання нагадує, що Куруштов є фігурантом санкцій РНБО 2021 року.

«Сеяр Куршутов – фігура, відома у тіньовому секторі української економіки. У 2021 році РНБО внесла його до першої десятки санкційного списку, як особу, яка має відношення до контрабанди. Окремі журналісти вважали Куршутова причетним до контролю тіньових потоків товарів через кордон за часів попереднього та нинішнього урядів. Його пов’язували з впливовими ексчиновниками. Так, за часів президентства Петра Порошенка Куршутова вважали близьким до Олександра Грановського, якого називали організатором структури, що контролювала контрабандні потоки. У 2022-2023 роках дехто асоціював Куршутова з колишнім головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, зокрема через телеграм-канал “Джокер”, який Куршутов міг контролювати разом із Романом Кравцем», – зазначають «Коментарі».