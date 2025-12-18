Ворожий БпЛА вдарив по цивільному авто на мосту на Одещині: загинула мати, діти постраждали

В Одеському районі ворожий ударний безпілотник влучив у цивільний автомобіль, у якому перебувала жінка з трьома дітьми.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, автомобіль рухався мостом у районі Дністровського лиману поблизу села Маяки. Жінка зазнала тяжких травм і померла в кареті швидкої допомоги. Троє дітей доправлені до лікарні з тілесними ушкодженнями та гострою реакцією на стрес, їм надають необхідну медичну допомогу.

Реклама

Реклама

Раніше Олег Кіпер повідомляв про тимчасове припинення руху транспорту на трасі Одеса—Рені в обох напрямках. Він закликав водіїв утриматися від руху в бік мосту в районі Дністровського лиману, зазначивши, що ворог уже тричі атакував цю ділянку дороги.