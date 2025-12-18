На Закарпатті засуджено вітчима та матір за систематичне зґвалтування малолітньої дитини

Суд засудив до довічного позбавлення волі чоловіка, який разом із співмешканкою систематично ґвалтував її малолітню доньку. Жінка отримала 15 років тюрми, але прокуратура оскаржуватиме м’якість вироку.

Злочин розкрився навесні 2023 року, коли 12-річна дівчинка самостійно звернулася до поліції. Вона розповіла про те, що відбувалося в її родині протягом тривалого часу. Матір не лише не захищала дитину від насильства з боку співмешканця, а й сама брала участь у злочинах. Більше того, жінка фіксувала насильство на камеру, створюючи порнографічні матеріали за участю власної дитини.

Тячівський районний суд визнав обох винними. Чоловік, який раніше вже мав судимість, відповідатиме за неодноразові зґвалтування малолітньої, зберігання дитячої порнографії та домашнє насильство. Матір дівчинки засуджена за зґвалтування, а також за виготовлення, зберігання та розповсюдження порнографії з участю дітей.

«Мати, яка мала бути на захисті своєї дитини, вчинила страшний злочин разом із співмешканцем відносно своєї дитини. У судових дебатах я просив обрати найвищу міру покарання — довічне позбавлення волі для обох обвинувачених», — сказав під час засідання керівник Закарпатської обласної прокуратури Мирослав Пацкан.

Суд призначив максимальне покарання лише вітчиму. Прокуратура вважає покарання для матері недостатнім і подаватиме апеляцію з вимогою довічного ув’язнення. Окремо суд зобов’язав кожного із засуджених виплатити дівчинці по мільйону гривень компенсації моральної шкоди.

Жінку позбавили батьківських прав на обох дочок. Зараз дівчата живуть із біологічним батьком, який у момент виявлення злочинів служив у Збройних силах України. Старша дитина пройшла спеціальну реабілітаційну програму для відновлення після травми.

Обидва засуджені перебувають під вартою з моменту затримання і залишаться там до остаточного набрання вироком чинності.