Знімав роботу мобільних вогневих груп: одеського тіктокера відправили за ґрати

В Одесі суд відправив за ґрати чоловіка, який знімав на телефон роботу мобільних вогневих груп ЗСУ під час масованої атаки РФ і виклав відео у TikTok. Запис містив дані, що дозволяли визначити місце розташування позицій українських військових, його переглянули понад 41 тисячу користувачів.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Встановлено, що в листопаді 2023 року, перебуваючи в Одесі, тіктокер умисно знімав на мобільний телефон моменти бойової роботи українських військових під час відбиття масованої атаки ракетами та ударними безпілотниками армії РФ.

Реклама

Реклама

“Відео містило дані, що дозволяли ідентифікувати місце розташування вогневих позицій українських підрозділів, що становить потенційну загрозу обороноздатності держави”, – розповіли в прокуратурі.

Отриманий запис чоловік розмістив у соціальній мережі TikTok під вигаданим іменем користувача. Відео стало публічним, його переглянули понад 41 тисячу разів, ролик отримав сотні вподобань та поширень.

Як вважає слідство, таким чином чоловік фактично розголосив інформацію, заборонену до оприлюднення під час воєнного стану, та поставив під загрозу безпеку військовослужбовців і жителів Одеси.

Під час санкціонованого обшуку його помешкання, правоохоронці виявили та вилучили боєприпаси – незаконно придбані патрони різного калібру.

Суд визнав винним 37-річного жителя Одещини у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України та незаконному зберіганні боєприпасів (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України). Чоловіку призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Засуджений провину не визнав.