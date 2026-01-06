        Кримінал

        У Дніпрі затримали військового, який за 9 тисяч доларів обіцяв організувати ротацію бійця з передової

        Галина Шподарева
        6 Січня 2026 17:20
        Вилучені гроші у військового з Дніпропетровщини / Фото: ДБР
        Вилучені гроші у військового з Дніпропетровщини / Фото: ДБР

        У Дніпрі затримали військовослужбовця однієї з частин Дніпропетровської області, який за хабар у 9 тис. доларів обіцяв родині бійця включити його до списків на ротацію.

        Про це повідомили в ДБР.

        За даними слідства, родина військовослужбовця, який близько шести місяців перебував на фронті, втратила з ним зв’язок.

        У пошуках інформації про долю близької людини родичі через знайомих вийшли на посадовця. Той повідомив, що з бійцем «усе гаразд», а відсутність зв’язку пояснив неможливістю вийти на контакт – розповіли в ДБР.

        Військовослужбовець заявив, що за хабар може «домовитися» про включення бійця до списків на ротацію, посилаючись на нібито наявні зв’язки. За свої «послуги» він запросив 9 тис. доларів та наполягав на терміновій передачі коштів.

        Передача грошей відбулася 1 січня у Дніпрі. Під час одержання хабаря підозрюваного затримали.

        Військовослужбовцю повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до п’яти років. Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

        ДБР також перевіряє можливу причетність до злочину інших осіб, у тому числі з-поміж командування військової частини.

        Вилучені в затриманого гроші / Фото: ДБР

