Бібліотекарка з Донеччини передавала ФСБ дані про позиції Сил оборони та артустановки: рішення суду

Реальний термін покарання отримала жителька Донеччини, яка передавала через месенджер розвіддані про українські військові об’єкти. Суд визнав її винною у державній зраді та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

У грудні 2023 року бібліотекарка з селища Малотаранівка у Telegram на прохання знайомої, яка проживає у тимчасово окупованій АР Крим, та через посередника співпрацює з ФСБ РФ погодилась надсилати інформацію воєнного характеру.

Жінка повідомляла розвіддані, які могли б зашкодити боєготовності та обороноздатності Сил оборони України. Зокрема, інформувала про місця дислокації ЗСУ та військової техніки у населеному пункті. Крім того, надіслала графічне зображення із картою місцевості, на якому позначила розташування артилерійського озброєння у Дружківці.

У вересні 2024 року протиправні дії громадянки припинено та її взято під варту.

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури суд визнав винною жительку Краматорської громади у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Зловмисницю засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.