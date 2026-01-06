        Кримінал

        Бібліотекарка з Донеччини передавала ФСБ дані про позиції Сил оборони та артустановки: рішення суду

        Галина Шподарева
        6 Січня 2026 17:09
        Затримана на Донеччині агента РФ / Фото:Донецька обласна прокуратура
        Реальний термін покарання отримала жителька Донеччини, яка передавала через месенджер розвіддані про українські військові об’єкти. Суд визнав її винною у державній зраді та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

        Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

        У грудні 2023 року бібліотекарка з селища Малотаранівка у Telegram на прохання знайомої, яка проживає у тимчасово окупованій АР Крим, та через посередника співпрацює з ФСБ РФ погодилась надсилати інформацію воєнного характеру.

        Жінка повідомляла розвіддані, які могли б зашкодити боєготовності та обороноздатності Сил оборони України. Зокрема, інформувала про місця дислокації ЗСУ та військової техніки у населеному пункті. Крім того, надіслала графічне зображення із картою місцевості, на якому позначила розташування артилерійського озброєння у Дружківці.

        У вересні 2024 року протиправні дії громадянки припинено та її взято під варту. 

        За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури суд визнав винною жительку Краматорської громади у державній зраді (ч. 2  ст. 111 КК України).

        Зловмисницю засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


