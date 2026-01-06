Посадовця ДПСУ затримали на хабарі: вимагав “відкат” за постачання запчастин для військових 

Правоохоронці затримали посадовця автомобільної служби військової частини Державної прикордонної служби України за підозрою в одержанні хабаря. За даними слідства, він вимагав та отримував 10% від вартості запчастин, що постачалися для потреб військових підрозділів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Як уточнили в Нацполіції, викрили прикордонника оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими ДБР.

За даними слідства, посадовець ДПСУ одержав від приватного підприємця 10% від вартості автомобільних запчастин, що постачалися для потреб військової частини. Загальна сума неправомірної вигоди становила 110 тис. грн.

“Закупівля запчастин здійснювалася в межах процедур публічних закупівель для забезпечення транспортних засобів, які використовуються в зоні бойових дій”, – розповіли в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці задокументували три факти отримання частин неправомірної вигоди, зокрема у липні та вересні 2025 року.

2 січня під час одержання чергової частини коштів посадовця затримали. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище.