У ДПСУ відреагували на “вірусний” в Threads скандал з італійцем, який поважає Путіна

У соцмережі Threads стала “вірусною” публікація про італійця Рокко, який дорогою до України заявив, що поважає президента РФ Путіна. Також іноземець розкритикував українську владу. Державна прикордонна служба України підтвердила, що знає про історію з італійцем та реагуватиме відповідно до норм закону.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Про інцидент розповіла користувачка соцмережі Threads, яка їхала до України в одному автобусі з італійцем на ім’я Рокко.

За словами українки, під час однієї із зупинок до неї заговорив італієць, одягнений у вишиванку. Чоловік сказав, що національний український одяг йому подарувала дружина, додому до якої вони разом і їдуть. Чоловік зневажливо висловився щодо української влади та загалом України й заявив, що поважає російського диктатора Путіна.

Авторка допису порадила італійцеві не їхати в Україну з такими настроями, на що чоловік відповів, що його погляди поділяє і його дружина.

Публікація стала “вірусною” та зібрала тисячі коментарів й десятки тисяч лайків. Згодом авторка повідомила про прибуття до пункту пропуску, де вона поспілкувалася з прикордонниками, після чого Рокко та його дружину “повели на допитування”.

Як зазначили в Державній прикордонній службі України, прикордонники поінформовані про ситуацію із італійцем, який прямує до України.

“ДПСУ здійснює прикордонний контроль виключно у межах чинного законодавства. Порядок та обсяг таких заходів регламентуються відповідними нормативно-правовими актами. Прикордонники поінформовані про ситуацію, яка набула розголосу в соціальних мережах, зокрема у Threads, та звернули увагу на публікації, що стосуються іноземного громадянина та його висловлювань щодо України та українців. Під час прибуття цієї особи до пункту пропуску щодо нього здійснюються всі передбачені законом заходи прикордонного контролю”, – сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Він наголосив, що Держприкордонслужба діє у межах чинного законодавства, зокрема в частині в’їзду іноземців на територію України.