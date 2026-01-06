Для знищення енергооб’єкта у Харкові росіяни застосували п’ять ракет РСЗВ “Торнадо-С”

Удень 5 січня військові росармії завдали п’яти ракетних ударів по енергооб’єкту у Харкові. Пошкодження суттєві, у місті та області застосовано аварійні та погодинні відключення світла.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними ОВА, по енергетичному об’єкту у Немишлянському районі Харкова росіяни завдали п’яти ударів ракетами РСЗВ “Торнадо-С”, внаслідок чого обладнання зазнало суттєвих пошкоджень.

В області діють аварійні та планові графіки відключень електроенергії. Наразі без електропостачання одночасно залишаються близько 350 тисяч абонентів – повідомив Синєгубов.

За даними ГУНП в Харківській області, після ракетного удару по Харкову за медичною допомогою звернувся 58-річний працівник підприємства, яке розташоване неподалік.