        Для знищення енергооб’єкта у Харкові росіяни застосували п’ять ракет РСЗВ “Торнадо-С”

        Галина Шподарева
        6 Січня 2026 15:25
        Рятувальники на місці пожежі у Харкові / Фото ілюстративне: ДСНС
        Удень 5 січня військові росармії завдали п’яти ракетних ударів по енергооб’єкту у Харкові. Пошкодження суттєві, у місті та області застосовано аварійні та погодинні відключення світла.

        Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        За даними ОВА, по енергетичному об’єкту у Немишлянському районі Харкова росіяни завдали п’яти ударів ракетами РСЗВ “Торнадо-С”, внаслідок чого обладнання зазнало суттєвих пошкоджень.

        В області діють аварійні та планові графіки відключень електроенергії. Наразі без електропостачання одночасно залишаються близько 350 тисяч абонентів – повідомив Синєгубов.

        За даними ГУНП в Харківській області, після ракетного удару по Харкову за медичною допомогою звернувся 58-річний працівник підприємства, яке розташоване неподалік.


