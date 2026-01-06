        Кримінал

        У екскерівника одного з обласних ТЦК конфіскують будинок та майже 800 тис. гривень: у ДБР пояснили причину

        Галина Шподарева
        6 Січня 2026 15:47
        Працівники ДБР / Фото: ДБР
        Працівники ДБР / Фото: ДБР

        Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів родини колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП на суму понад 3,8 млн грн.

        Про це повідомили в ДБР.

        Необґрунтованими активами родини екскерівника ТЦК у ДБР вважають:

        • будинок із земельною ділянкою вартістю понад 1,8 млн та 253 тис. гривень;
        • два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця;
        • 20 тис. доларів, набуті ним разом із дружиною.

        Суд постановив стягнути в дохід держави будинок із земельною ділянкою, а також вартість одного з автомобілів – 786 тис. грн.

        “Аналіз доходів і видатків посадовця та його сім’ї засвідчив, що придбати це майно за рахунок законних доходів було неможливо”, – зазначили в ДБР.

        Також встановлено, що активи купували за готівку, тоді як родина переважно витрачала підтверджені доходи у безготівковій формі.

        Триває перевірка інших посадовців.


