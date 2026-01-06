У екскерівника одного з обласних ТЦК конфіскують будинок та майже 800 тис. гривень: у ДБР пояснили причину

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими активів родини колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП на суму понад 3,8 млн грн.
Про це повідомили в ДБР.
Необґрунтованими активами родини екскерівника ТЦК у ДБР вважають:
- будинок із земельною ділянкою вартістю понад 1,8 млн та 253 тис. гривень;
- два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця;
- 20 тис. доларів, набуті ним разом із дружиною.
Суд постановив стягнути в дохід держави будинок із земельною ділянкою, а також вартість одного з автомобілів – 786 тис. грн.
“Аналіз доходів і видатків посадовця та його сім’ї засвідчив, що придбати це майно за рахунок законних доходів було неможливо”, – зазначили в ДБР.
Також встановлено, що активи купували за готівку, тоді як родина переважно витрачала підтверджені доходи у безготівковій формі.
Триває перевірка інших посадовців.