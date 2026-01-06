Гарантії безпеки для України можуть передбачати обов’язкові зобов’язання союзників — проєкт заяви саміту в Парижі

Гарантії безпеки для України можуть включати обов’язкові зобов’язання союзників щодо підтримки у разі майбутнього збройного нападу з боку Росії з метою відновлення миру. Про це йдеться в проєкті заяви «Коаліції охочих», з яким ознайомилося агентство Reuters.

Згідно з документом, такі зобов’язання можуть передбачати застосування військових спроможностей, надання розвідданих і логістичної підтримки, дипломатичні ініціативи, а також ухвалення додаткових санкцій. Проєкт заяви ще має бути схвалений на саміті лідерів коаліції, який відбудеться у Париж.

На зустріч у Єлисейський палац прибули спеціальний посланник президента США Дональд Трамп Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер. У саміті також візьме участь президент України Володимир Зеленський. Переговори є частиною ширших зусиль щодо формування спільної позиції України, Європи та США, яку згодом планують представити Росії.

Реклама

Реклама

Перемовини щодо завершення майже чотирирічної війни активізувалися з листопада, однак ознак готовності Москви прийняти нинішні пропозиції небагато. Однією з ключових перешкод залишається питання територій, а бойові дії між сторонами не припиняються.

Європейські посадовці зазначають, що попередні військові обіцянки в межах коаліції були доволі розпливчастими. За словами одного з високопосадовців ЄС, конкретизація гарантій безпеки може також допомогти закріпити зобов’язання США, які раніше обговорювалися з Україною в двосторонньому форматі.

У своєму зверненні до громадян у неділю Зеленський наголосив, що європейські зустрічі мають стати ще одним внеском у зміцнення оборони України та наблизити зусилля з припинення війни. Він підкреслив, що Україна готується як до дипломатичного шляху, так і до подальшої активної оборони у разі недостатнього тиску партнерів на Росію.