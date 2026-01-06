Стармер та Макрон пояснили деталі домовленості про багатонаціональні сили в Україні

Сьогодні, 6 січня, Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні після припинення вогню. Документ уклали за підсумками зустрічі “Коаліції охочих” у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Що означає домовленість про розгортання багатонаціональних сил в Україні

Британія і Франція офіційно заявили, що після припинення війни вони готові розгорнути свої війська в Україні, щоб гарантувати, що мир не буде зірваний. Західні військові не воюватимуть на фронті. Їхня роль – стримування нової агресії, безпека українського неба і морів, підтримка та відновлення ЗСУ. Після припинення вогню Британія та Франція також створять військові центри по всій Україні, щоб забезпечити розгортання та будівництво захищених об’єктів для озброєння та військової техніки для підтримки оборонних потреб України.

“Ми хочемо припинення вогню, засноване на сильних гарантіях безпеки, на відміну від Мінських домовленостей 2015 року”, – додав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

За словами Мерца, Україна “стоїть на порозі енергетичної та гуманітарної кризи”, тож союзники України “посилюють свої зусилля для завершення війни”.