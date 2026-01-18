        Події

        Сирський обговорив з партнерами безпекові гарантії та подальшу військову допомогу Україні

        Віктор Алєксєєв
        18 Січня 2026 15:31
        Олександр Сирський та Андрій Гнатів / Фото t.me/osirskiy
        Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у засіданні головнокомандувачів збройних сил держав – членів «Коаліції охочих», що відбулося у форматі відеоконференції. Про це він повідомив у Telegram.

        За словами Сирського, разом із начальником Генерального штабу ЗСУ Андрієм Гнатовим українська сторона обговорила з партнерами формати участі їхніх країн у реалізації міжнародних безпекових гарантій для України.

        Він наголосив, що росія не демонструє готовності до припинення війни та продовжує терор проти мирного населення, у зв’язку з чим важливим залишається подальше посилення санкційного тиску на державу-агресора.

        Окрему увагу під час зустрічі приділили питанню продовження військової допомоги Україні як ключовій умові збереження боєздатності Сил оборони.

        Сирський також подякував організаторам і учасникам засідання, зазначивши, що їхня присутність є свідченням трансатлантичної єдності та незмінної підтримки України.


