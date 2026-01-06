У Костромській області РФ заявили про атаку дронів і пожежу на військовому об’єкті

У Нейському районі Костромської області Росії місцева влада заявила про атаку безпілотників, пошкодження об’єктів і пожежу на території військової частини. Частину мешканців міста Нея евакуювали, українська сторона подію не коментувала.

Про атаку повідомив губернатор Костромська область Сергій Ситников. За його словами, над Нейським районом нібито були збиті кілька безпілотників, а падіння уламків призвело до пошкодження низки об’єктів. У район направили додаткові медичні бригади, а санітарну авіацію привели у готовність.

Російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів повідомляли про нові вибухи, які, за їхніми твердженнями, лунали в районі складу боєприпасів. Частина мешканців міста Нея виїхала до навколишніх сіл. Губернатор заявив про проведення екстреної наради.

Згодом Ситников уточнив, що під час падіння уламків у одній із військових частин виникла пожежа, яку загасили. Для жителів південної частини міста Нея організували пункт тимчасового розміщення, розрахований до 1200 осіб. За даними влади, станом на зараз там перебувають трохи більше 30 людей. Доступ до зони, де збивали дрони, обмежили з міркувань безпеки, а мешканцям пообіцяли компенсації за пошкоджене майно.

Міністерство оборони РФ заявило, що з 8:00 до 13:00 над територією Костромської області були «перехоплені та знищені» п’ять українських безпілотників. Українська сторона цю інформацію не коментувала.