Як правильно очистити машину від льоду

Зі зниженням температури в Україні водії щоранку стикаються з проблемою обледеніння автомобілів. Неправильне очищення скла та кузова може призвести до пошкоджень авто й створити небезпеку на дорозі.

Фахівці радять починати з лобового скла. Для цього слід використовувати спеціальний пластиковий скребок або щітку для льоду. Не варто застосовувати металеві предмети, ножі чи інші підручні засоби — вони легко залишають подряпини на склі та лакофарбовому покритті.

Перед очищенням бажано запустити двигун і увімкнути обігрів скла. Це допоможе послабити лід і зменшить навантаження на скло. При цьому не рекомендується лити на замерзле скло гарячу воду — різкий перепад температур може спричинити тріщини.

Очищати потрібно не лише лобове, а й бокові вікна, дзеркала, фари та заднє скло. Лід і сніг на даху також слід прибрати, адже під час руху вони можуть зсунутися на лобове скло або створити небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

Для профілактики водіям радять використовувати спеціальні зимові рідини для скла, а також накривати лобове скло чохлом або тканиною на ніч. Це значно скорочує час ранкового очищення авто та допомагає уникнути пошкоджень.

Дотримання цих простих правил не лише збереже автомобіль, а й підвищить безпеку руху в зимових умовах.