У Києві та Дніпрі з 1 листопада змінено швидкісний режим руху транспорту

З 1 листопада на окремих вулицях Києва та Дніпра зменшено дозволену швидкість руху автомобілів, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У Києві обмеження з 80 км/год до 50 км/год встановлено на чотирьох ділянках:

— Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

— проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

— проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);

— вулиця Набережно-Рибальська (від вулиці Електриків до Гаванського мосту).

У Дніпрі з 70 км/год до 50 км/год знижено швидкість на низці міських магістралей, зокрема на вулицях Набережна Заводська, Набережна Перемоги, Сонячна Набережна, а також на Запорізькому, Донецькому шосе й мостах — Центральному, Кайдацькому та Усть-Самарському.

Комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР переналаштовано відповідно до нових лімітів швидкості:

— у Києві — на Набережному шосе, 4;

— у Дніпрі — на вулицях Набережна Заводська, 64 і Набережна Перемоги, 38-А.