        Суспільство

        У Києві та Дніпрі з 1 листопада змінено швидкісний режим руху транспорту

        Сергій Бордовський
        1 Листопада 2025 12:33
        читать на русском →
        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        З 1 листопада на окремих вулицях Києва та Дніпра зменшено дозволену швидкість руху автомобілів, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

        У Києві обмеження з 80 км/год до 50 км/год встановлено на чотирьох ділянках:
        — Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
        — проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
        — проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);
        — вулиця Набережно-Рибальська (від вулиці Електриків до Гаванського мосту).

        У Дніпрі з 70 км/год до 50 км/год знижено швидкість на низці міських магістралей, зокрема на вулицях Набережна Заводська, Набережна Перемоги, Сонячна Набережна, а також на Запорізькому, Донецькому шосе й мостах — Центральному, Кайдацькому та Усть-Самарському.

        Комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР переналаштовано відповідно до нових лімітів швидкості:
        — у Києві — на Набережному шосе, 4;
        — у Дніпрі — на вулицях Набережна Заводська, 64 і Набережна Перемоги, 38-А.


