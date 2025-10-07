В Україні планують запровадити штрафні бали для водіїв і суттєво підвищити штрафи за перевищення швидкості — Крейденко

В Україні готують законопроєкт, який передбачає запровадження системи штрафних балів для водіїв і підвищення штрафів за перевищення швидкості. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами депутата, чинні штрафи давно не відповідають реаліям. Зокрема, нині за перевищення швидкості штраф становить 340 гривень, а якщо оплатити його протягом 10 днів — лише 170 грн. «Фактично можна порушувати щодня без жодних наслідків, і це ненормально», — наголосив Крейденко.

Він зазначив, що перевищення швидкості є головною причиною смертей на дорогах: за даними Патрульної поліції, 41% ДТП із загиблими чи травмованими трапляється саме через це.

Реклама

Реклама

Як зміняться правила

Законопроєкт пропонує:

зменшити допустиму похибку перевищення швидкості з +20 км/год до +10 км/год;

запровадити градацію штрафів: за перевищення до 10 км/год — 340 грн, а за перевищення понад 80 км/год — 3400 грн;

передбачити тимчасове позбавлення водійського посвідчення (на 6 місяців або рік), якщо порушення створило аварійну ситуацію.

Система штрафних балів

Крейденко пояснив, що нова система передбачає накопичення балів за повторні порушення — швидкісні режими, неправильне паркування, створення аварійних ситуацій тощо.

«Якщо водій систематично порушує, він накопичує бали. Коли їх забагато — може втратити право керування. Це зупинить лихачів і мажорів, які щодня отримують по 10 штрафів і продовжують ганяти», — зазначив депутат.

Він додав, що подібна система давно діє в країнах ЄС і довела свою ефективність. Наприклад, у Польщі після впровадження штрафних балів і зниження допустимого порогу швидкості кількість ДТП скоротилася на 30%.

Розширення системи автофіксації

Крейденко також підтримав розширення мережі камер автоматичної фіксації порушень. За його словами, вона дисциплінує водіїв, зменшує корупційні ризики та підвищує довіру до системи покарань.

Законопроєкт №13314 нині перебуває на розгляді профільного комітету Верховної Ради. Після погодження документ винесуть до сесійної зали.