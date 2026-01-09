Холод охоплює Україну: жителям яких областей завтра готуватися до 18° морозу

У суботу, 10 січня, погода в Україні залишатиметься контрастною через зміщення південного циклону на північ і надходження холодного повітря в його тиловій частині. Опади очікуються не всюди, однак у низці регіонів збережеться ризик ожеледі та ожеледиці на дорогах.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, у суботу у північних і північно-східних областях пройде невеликий сніг. Вранці та вдень на південному сході й сході країни очікуються помірний мокрий сніг і дощ, місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території істотних опадів не прогнозують, проте подекуди на дорогах утримуватиметься ожеледиця.

Вітер переважно західний і південно-західний, швидкістю 7-12 м/с. У південно-східній частині вдень місцями можливі пориви до 15-18 м/с.

Найнижчі температури очікуються у західних та Вінницькій областях: уночі -13…-18 °C, вдень -9…-14 °C. У північних, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях уночі та вдень прогнозують -7…-12 °C. На решті території вночі буде -3…-8 °C, вдень -2…+3 °C, у Криму вночі близько 0 °C, вдень +3…+8 °C.