ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Юрію Кісєлю у справі “платних голосів”

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Юрію Кісєлю у вигляді застави. Про це він повідомив у коментарі Суспільному, зазначивши, що сторона захисту подаватиме апеляцію. Наразі триває друге судове засідання.

Як повідомляє Суспільне, за рішенням суду засідання відбувається у закритому режимі. Відповідне клопотання подали прокурор Віталій Гречишкін та адвокат Петро Рябенко.

Юрій Кісєль заявив, що не визнає своєї провини та заперечує отримання будь-якої неправомірної вигоди. Він підтвердив існування групи у месенджері WhatsApp, у якій перебуває частина фракції «Слуга народу», однак наголосив, що жодні корупційні схеми там не обговорювалися.

27 грудня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття корупційної мережі у Верховній Раді за результатами операції «під прикриттям». За даними слідства, учасники схеми отримували від 2 до 20 тисяч доларів за підтримку або блокування окремих законопроєктів. 29 грудня підозри у цій справі вручили п’ятьом народним депутатам.

За даними джерел Української правди у правоохоронних органах, окрім Юрія Кісєля, підозри також отримали депутати фракції «Слуга народу» Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Ольга Савченко. Слідство стверджує, що координація голосувань відбувалася через месенджери, де нардепи отримували вказівки щодо голосування під час пленарних засідань.