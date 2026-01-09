Шмигаль та Федоров написали заяви про відставку

До Верховної Ради надійшли заяви про відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля. Їх розглянуть найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Раніше Президент України Володимир Зеленський запропонував Федорову обійняти посаду міністра оборони, а Шмигалю — міністра енергетики.

Нагадаємо, 8 січня Володимир Зеленський повідомив, що підписав укази про призначення нових очільників Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської областей.

Також раніше повідомлялося, що у відставку з посади голови СБУ подав Василь Малюк. Тимчасовим виконувачем обов’язків глави СБУ призначено керівника Центру спецоперацій “А” Євгенія Хмару, тоді як остаточне кадрове рішення має ухвалити парламент. Радницею президента з питань економічного розвитку стала Христя Фріланд. Сергія Кислицю призначили першим заступником керівника Офісу президента Кирила Буданова.