Завтра протягом п’яти годин не працюватимуть реєстр “Оберіг” і Резерв+

У суботу, 10 січня, протягом п’яти годин у реєстрі “Оберіг” триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде скористатися послугами або оновити Резерв ID.

Про це повідомили в Міноборони.

Планові технічні роботи у реєстрі “Оберіг” заплановані на період з опівночі до 5:00 10 січня. У зазначений час користувачі застосунку Резерв+ не зможуть отримати послуги чи оновити Резерв ID.

Користувачам рекомендують заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб мати його під рукою. Для цього на головному екрані застосунку необхідно натиснути “плюс” і вибрати пункт “Завантажити PDF”.

“Роботи завершаться о 05:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі”, – йдеться в повідомленні.