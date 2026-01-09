Рятувальники завершили ліквідацію наслідків удару РФ по Києву

У Києві завершилися роботи по ліквідації наслідків масованого обстрілу, якого росіяни завдали вночі 9 січня. Четверо людей загинули внаслідок російської атаки, постраждали 25 людей.

Про це повідомили в ДСНС.

Унаслідок ударів по житлових районах Києва спалахнули пожежі, зафіксовано пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

Реклама

Реклама

У Дарницькому районі після влучання в багатоповерхівку загорілися верхні поверхи та автомобілі. Під час повторного обстрілу зазнали поранень п’ятеро рятувальників.

У Дніпровському районі в одному з будинків виявили тіла двох загиблих.

Пожежі та руйнування також зафіксовані в Деснянському, Печерському та Шевченківському районах.