        Суспільство

        Рятувальники завершили ліквідацію наслідків удару РФ по Києву

        Галина Шподарева
        9 Січня 2026 21:29
        Рятувальник на місці удару по Києву 9 січня / Фото: ДСНС
        У Києві завершилися роботи по ліквідації наслідків масованого обстрілу, якого росіяни завдали вночі 9 січня. Четверо людей загинули внаслідок російської атаки, постраждали 25 людей.

        Про це повідомили в ДСНС.

        Унаслідок ударів по житлових районах Києва спалахнули пожежі, зафіксовано пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

        У Дарницькому районі після влучання в багатоповерхівку загорілися верхні поверхи та автомобілі. Під час повторного обстрілу зазнали поранень п’ятеро рятувальників.

        У Дніпровському районі в одному з будинків виявили тіла двох загиблих.

        Пожежі та руйнування також зафіксовані в Деснянському, Печерському та Шевченківському районах.

        Ліквідація наслідків обстрілу Києва 9 січня / Фото: ДСНС

