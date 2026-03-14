        РФ атакувала поїзд на Харківщині: поранені машиніст і його помічник

        Сергій Бордовський
        14 Березня 2026 09:13
        У ніч на 14 березня російські війська атакували залізничну інфраструктуру на Харківщині. Безпілотник влучив у приміський поїзд, поранення отримали машиніст і його помічник.

        Дрон РФ вдарив по приміському поїзду на Харківщині / Фото: t.me/OleksiiKuleba

        Про це повідомив у Telegram віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

        За його словами, на Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали.

        Реклама
        Реклама

        Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення. Медики надали їм необхідну допомогу на місці.

        Також пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.


        Реклама
        Реклама

