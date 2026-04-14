        Економіка

        Україна відкрила перший агрохаб в Африці

        Віктор Алєксєєв
        14 Квітня 2026 12:18
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото t.me/svyrydenkoy
        Україна відкрила перший агрохаб на Африканському континенті — у Республіці Гана. Проєкт реалізовано в межах ініціативи президента Володимира Зеленського Food from Ukraine та передбачає роботу Центру переробки і розподілу продовольства.

        Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

        За її словами, агрохаб створено українським агробізнесом у співпраці з урядом Гани за підсумками домовленостей, досягнутих під час конференції Food from Ukraine у листопаді 2025 року.

        Новий формат передбачає поєднання української продукції з місцевою, формування продовольчих наборів і їх розподіл серед населення. Надалі планується розвиток переробки, пакування та порціонування продукції безпосередньо в Гані.

        До перших наборів уже увійшли рис місцевого виробництва та макаронні вироби, виготовлені в Гані з українського борошна. Під час відкриття передано 4000 продуктових наборів найбільш вразливим верствам населення, зокрема вдовам.

        За словами Свириденко, Україна розглядає Гану як важливого партнера в Західній Африці для гуманітарної підтримки та розвитку торгівлі. Українська сторона також готова ділитися технологіями, досвідом і експертизою для підвищення врожайності та зміцнення глобальної продовольчої безпеки.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини