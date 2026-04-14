Україна відкрила перший агрохаб в Африці

Україна відкрила перший агрохаб на Африканському континенті — у Республіці Гана. Проєкт реалізовано в межах ініціативи президента Володимира Зеленського Food from Ukraine та передбачає роботу Центру переробки і розподілу продовольства.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, агрохаб створено українським агробізнесом у співпраці з урядом Гани за підсумками домовленостей, досягнутих під час конференції Food from Ukraine у листопаді 2025 року.

Новий формат передбачає поєднання української продукції з місцевою, формування продовольчих наборів і їх розподіл серед населення. Надалі планується розвиток переробки, пакування та порціонування продукції безпосередньо в Гані.

До перших наборів уже увійшли рис місцевого виробництва та макаронні вироби, виготовлені в Гані з українського борошна. Під час відкриття передано 4000 продуктових наборів найбільш вразливим верствам населення, зокрема вдовам.

За словами Свириденко, Україна розглядає Гану як важливого партнера в Західній Африці для гуманітарної підтримки та розвитку торгівлі. Українська сторона також готова ділитися технологіями, досвідом і експертизою для підвищення врожайності та зміцнення глобальної продовольчої безпеки.