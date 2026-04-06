Україна відкрила експорт пшеничного борошна до Китаю після підписання міжнародної угоди. Це дає доступ до одного з найбільших ринків світу для українських виробників.

Про це повідомив голова Держпродспоживслужби України Сергій Ткачук.

За його словами, відповідний протокол підписали з Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунем. Документ визначає інспекційні, фітосанітарні та санітарні вимоги до експорту пшеничного борошна з України до Китаю.

Угоду укладено між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і Генеральною митною адміністрацією Китаю.

Ткачук зазначив, що це результат тривалої роботи — від переговорів і технічних консультацій до оцінки української системи державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів. Китайська сторона підтвердила довіру до українських процедур контролю та якості продукції.

Протокол передбачає чіткі вимоги до всіх етапів виробництва та експорту — від вирощування пшениці до постачання готової продукції. Йдеться про забезпечення простежуваності, відповідності санітарним і фітосанітарним стандартам і постійний державний контроль.

За словами очільника служби, для українських виробників це відкриває доступ до одного з найбільших світових ринків, створює нові можливості для розвитку переробки та збільшення експорту продукції з доданою вартістю.

Він також підкреслив, що угода сприятиме переходу від сировинної моделі експорту до постачання готової продукції та зміцнить позиції України як надійного торговельного партнера.