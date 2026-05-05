У Китаї на фабриці феєрверків стався потужний вибух: відомо про 26 загиблих

У центральному Китаї стався вибух на фабриці феєрверків, унаслідок якого загинули щонайменше 26 людей і ще 61 людина отримала поранення. Після інциденту влада наказала зупинити виробництво феєрверків у районі.

Про це пише The Guardian.

Вибух стався у місті Чанша провінції Хунань на підприємстві компанії Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co, розташованому в місті Люян. За даними китайських державних ЗМІ, інцидент стався напередодні близько 17:00.

Унаслідок вибуху загинули щонайменше 26 людей, ще 61 особа дістала поранення. Пошуково-рятувальна операція здебільшого завершена, триває уточнення кількості жертв і встановлення даних загиблих.

За словами представників влади, велика кількість продукції загорілася, що спричинило детонацію. Значні запаси пороху на складах створювали додаткову небезпеку для рятувальників, а обвалені конструкції ускладнили доступ до людей.

До ліквідації наслідків залучили сотні рятувальників, жителів небезпечних районів евакуювали. Поліція затримала представника підприємства, триває розслідування причин вибуху.

Після інциденту всі підприємства з виробництва феєрверків у Люяні отримали розпорядження призупинити роботу. Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав максимально активізувати пошуки зниклих і забезпечити допомогу постраждалим, а також якнайшвидше встановити причини трагедії.