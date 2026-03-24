Китайське судно заплатило Ірану за прохід через Ормузьку протоку

Китайське контейнерне судно вперше оплатило Ірану прохід через Ормузьку протоку, скориставшись так званим «безпечним коридором» поблизу острова Ларак. Водночас великі китайські судноплавні компанії поки не поспішають користуватися цим маршрутом.

Як повідомляє Lloyd’s List Intelligence, мова йде про судно Newvoyager під прапором Панами, зареєстрованим на китайську компанію Bengbu Shengda Transportation. Перехід був організований через китайського посередника, який також здійснив оплату іранській стороні.

Сума та спосіб оплати не розкриваються. Відомо, що іранська влада погоджує проходження суден у цьому коридорі в індивідуальному порядку.

За даними аналітиків, понад 20 суден уже скористалися маршрутом через район острова Ларак. Серед них переважають грецькі судновласники, а також зафіксовані судна з Індії, Пакистану, Сирії та Ірану.

Судно Newvoyager було зафіксоване поблизу острова Ларак 22 березня, після чого продовжило рух уздовж південного узбережжя Ірану. Перед цим його сигнал AIS був відсутній протягом 16 днів.

Аналітики пов’язують успішний прохід із тим, що судно могло бути залучене до торгівлі, пов’язаної з Іраном. За їхніми даними, воно працює в регіоні Перської затоки з жовтня та раніше перебувало біля іранського порту Бандар-Аббас.

Попри цей випадок, великі китайські судноплавні компанії залишаються обережними. Зокрема, судна Cosco Shipping, які перебувають у регіоні, поки не здійснюють прохід і, за даними джерел, очікують міжурядових домовленостей.

У Lloyd’s List зазначають, що використання «безпечного коридору» зростає на тлі напруженості в регіоні, однак умови проходу залишаються непрозорими та залежать від рішень іранської сторони.