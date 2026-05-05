РФ атакувала дронами та ракетами чотири регіони України, є поранені

У ніч з 4 на 5 травня Росія завдала ударів по кількох регіонах України, є поранені. Під обстрілами опинилися Київська область, Харків, Дніпро та Запоріжжя, на місцях ударів спалахнули пожежі, є постраждалі.

Про це повідомляють ДСНС України та місцева влада.

У Київській області внаслідок нічної російської атаки постраждали троє людей. У Броварському районі зафіксовано удар по житловому сектору – поранено чоловіка та жінку, пошкоджено будинок і автомобіль. У Вишгородському районі через обстріл спалахнула пожежа на промисловому об’єкті, один поранений.

У Харкові російські ракети влучили по Основʼянському району. Пошкоджено дах та вікна багатоквартирного житлового будинку, складське приміщення та автомобілі. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, інформація про постраждалих не надходила. Вранці окупанти вдарили безпілотниками по Холодногірському та Основ’янському районах, наслідки уточнюються.

У Дніпрі пошкоджено три приватні будинки та обʼєкт критичної інфраструктури. Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, внаслідок удару виникла пожежа на інфраструктурному об’єкті й у Дніпровському районі. Зазнав поранень 62-річний чоловік.

У Запоріжжі внаслідок атаки виникла пожежа у нежитловій будівлі. За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, постраждала жінка.