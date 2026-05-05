Біля Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина, є поранені

5 травня у США поблизу Білого дому сталася стрілянина, під час якої агенти Секретної служби поранили підозрюваного. Також поранення дістав неповнолітній перехожий.

Про це повідомляє NBC News.

Інцидент стався на перехресті 15-ї вулиці та Індепенденс-авеню. За словами заступника директора Секретної служби Метью Квінна, офіцери у цивільному помітили підозрілого чоловіка. Коли правоохоронці намагалися його затримати, він нібито втік, дістав зброю та відкрив вогонь у напрямку агентів. У відповідь співробітники Секретної служби застосували зброю.

Підозрюваного госпіталізували, його стан невідомий. Під час стрілянини також був поранений неповнолітній перехожий, його травми не загрожують життю.

Жоден співробітник Секретної служби не постраждав. Зброю у підозрюваного вилучили.

Під час інциденту президент США Дональд Трамп перебував у Білому домі, де проводив захід, який не переривали. Людей з території навколо тимчасово евакуювали.

Правоохоронці зазначають, що наразі невідомо, чи був інцидент пов’язаний із президентом або Білим домом. Розслідування проводить поліція Вашингтона.