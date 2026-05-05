На Харківщині внаслідок ракетного удару загинув працівник підприємства, є поранені

У ніч на 5 травня російські війська завдали ракетних ударів по Харкову та Ізюмському району. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

В Основ’янському районі Харкова внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення та транспортний засіб. За даними правоохоронців, постраждалих немає.

В Ізюмському районі зафіксовано влучання по території промислового підприємства. Унаслідок атаки загинув працівник.

Ще двоє — співробітник ДСНС та охоронець підприємства — дістали поранення, їх госпіталізували. Також пошкоджено житлові будинки.