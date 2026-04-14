Росія знов завдала авіаударів по дамбі Печенізького водосховища

Російські війська завдали авіаударів по греблі Печенізького водосховища у Чугуївському районі Харківської області. Під час атаки окупанти застосували керовані авіабомби.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, по дамбі було випущено шість керованих авіабомб.

Він наголосив, що Печенізьке водосховище є одним із найбільших у регіоні та має критичне значення для Харківської області.

За словами Синєгубова, російські війська вже неодноразово завдавали ударів по цьому об’єкту від початку повномасштабного вторгнення.