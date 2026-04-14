        У Берліні проходять українсько-німецькі консультації за участі Зеленського

        Віктор Алєксєєв
        14 Квітня 2026 13:17
        Зеленський і Мерц віддають шану Гімну України / Скріншот відео
        Президент України Володимир Зеленський 14 квітня прибув до Берліна для участі в українсько-німецьких міжурядових консультаціях і зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

        До складу української делегації також увійшли кілька членів уряду. Під час переговорів сторони обговорюють фінансову та військову підтримку України, питання відновлення країни, а також повернення українських біженців.

        Очікується, що за підсумками консультацій сторони підпишуть низку угод, після чого Зеленський і Мерц проведуть спільну пресконференцію.

        З початку повномасштабної війни Німеччина надала Україні військову допомогу на суму 55 млрд євро. У бюджеті ФРН на 2026 рік передбачено ще 11,5 млрд євро підтримки.

        У другій половині дня Зеленський вирушить до Норвегії, де планує зустрітися з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре.


