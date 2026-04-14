У Берліні проходять українсько-німецькі консультації за участі Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 14 квітня прибув до Берліна для участі в українсько-німецьких міжурядових консультаціях і зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

До складу української делегації також увійшли кілька членів уряду. Під час переговорів сторони обговорюють фінансову та військову підтримку України, питання відновлення країни, а також повернення українських біженців.

Очікується, що за підсумками консультацій сторони підпишуть низку угод, після чого Зеленський і Мерц проведуть спільну пресконференцію.

З початку повномасштабної війни Німеччина надала Україні військову допомогу на суму 55 млрд євро. У бюджеті ФРН на 2026 рік передбачено ще 11,5 млрд євро підтримки.

У другій половині дня Зеленський вирушить до Норвегії, де планує зустрітися з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре.