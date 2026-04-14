        Суспільство

        Німеччина планує сприяти поверненню українських чоловіків додому, — Мерц

        Галина Шподарева
        14 Квітня 2026 15:15
        читать на русском →
        Фрідріх Мерц / Фото: facebook.com/MerzCDU
        У Німеччині хочуть обмежити кількість українських чоловіків, які шукають притулку. У планах — сприяти поверненню біженців додому, щоб вони допомагали своїй країні.

        Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським 14 квітня.

        За словами Мерца, Берлін та Київ співпрацюватимуть у питаннях, що стосуються українських громадян, які перебувають у Німеччині.

        “Ми будемо тісно співпрацювати у питаннях, що стосуються українських громадян, які шукали притулку в нашій країні, і сприятимемо їхньому поверненню додому”, — сказав Мерц.

        Україна та Німеччина працюватимуть над обмеженням кількості українських чоловіків, які шукають притулку у Німеччині.

        “Надзвичайно важливо, щоб ці чоловіки були на місці й допомагали своїй країні”, — сказав Мерц.

        За словами Зеленського, відповідні служби України та Німеччини мають займатися питанням незаконного виїзду чоловіків за кордон.

        “Що стосується молодих людей за кордоном. Це різні молоді люди, погоджуюсь з вами щодо тих людей, які є мобілізаційного віку, які поїхали за кордон тимчасово, але виявилося, що на роки, та ті, хто поїхав з порушенням законодавства, то наші відповідні служби обох країн мають займатися цим питанням”, — сказав він.

        Президент підкреслив, що українські військові потребують ротації та хотіли б повернення таких громадян.

        “Наші ЗСУ хотіли б, щоб вони повернулися, бо потрібне питання справедливості. Нашим людям на фронті треба ротації. Хоч наші воїни залізні, але у них є сім’ї. Відповідальність повинна нести кожна людина, яка є громадянином”, — зазначив Зеленський.

        Водночас він зауважив, що за кордоном перебувають також молоді люди немобілізаційного віку, які мають на це право.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини