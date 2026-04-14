Німеччина планує сприяти поверненню українських чоловіків додому, — Мерц

У Німеччині хочуть обмежити кількість українських чоловіків, які шукають притулку. У планах — сприяти поверненню біженців додому, щоб вони допомагали своїй країні.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським 14 квітня.

За словами Мерца, Берлін та Київ співпрацюватимуть у питаннях, що стосуються українських громадян, які перебувають у Німеччині.

Реклама

Реклама

“Ми будемо тісно співпрацювати у питаннях, що стосуються українських громадян, які шукали притулку в нашій країні, і сприятимемо їхньому поверненню додому”, — сказав Мерц.

“Надзвичайно важливо, щоб ці чоловіки були на місці й допомагали своїй країні”, — сказав Мерц.

За словами Зеленського, відповідні служби України та Німеччини мають займатися питанням незаконного виїзду чоловіків за кордон.

“Що стосується молодих людей за кордоном. Це різні молоді люди, погоджуюсь з вами щодо тих людей, які є мобілізаційного віку, які поїхали за кордон тимчасово, але виявилося, що на роки, та ті, хто поїхав з порушенням законодавства, то наші відповідні служби обох країн мають займатися цим питанням”, — сказав він.

Президент підкреслив, що українські військові потребують ротації та хотіли б повернення таких громадян.

“Наші ЗСУ хотіли б, щоб вони повернулися, бо потрібне питання справедливості. Нашим людям на фронті треба ротації. Хоч наші воїни залізні, але у них є сім’ї. Відповідальність повинна нести кожна людина, яка є громадянином”, — зазначив Зеленський.

Водночас він зауважив, що за кордоном перебувають також молоді люди немобілізаційного віку, які мають на це право.