Світоліна зупинилася за крок до фіналу турніру в Індіан-Веллсі

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла представниці Казахстану Єлені Рибакіній у півфіналі турніру серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі. Поєдинок завершився у двох сетах.

Про це повідомляє Чемпіон.

Матч тривав 1 годину 46 хвилин і завершився перемогою Рибакіної з рахунком 7:5, 6:4.

Перший сет здебільшого проходив у рівній боротьбі. Після обміну брейками на початку партії тенісистки тривалий час утримували свої подачі. За рахунку 5:5 Рибакіна виграла важкий гейм на подачі Світоліної, після чого впевнено подала на сет — 7:5.

У другій партії боротьба була менш напруженою. Світоліна зуміла відіграти три гейми за рахунку 1:5, включно з двома матч-пойнтами, однак врятувати матч не змогла.

За гру Світоліна виконала п’ять ейсів, припустилася семи подвійних помилок і зробила один брейк. Рибакіна подала шість ейсів, допустила одну помилку на подачі та зробила чотири брейки.

Тенісистки зустрічалися всьоме, на рахунку Світоліної три перемоги. У фіналі турніру Рибакіна зіграє проти лідерки світового рейтингу Аріни Сабалєнки.

Вихід у півфінал став для Світоліної другим у кар’єрі на турнірі в Індіан-Веллсі після 2019 року. Загалом це був її 14-й півфінал турнірів серії WTA 1000, шість із яких українка виграла.

Цей результат дозволить Світоліній із наступного тижня піднятися на восьму позицію у світовому рейтингу WTA.

На шляху до півфіналу українка перемогла Лауру Зігемунд, Ешлін Крюгер, Катерину Синякову, яка відмовилася від продовження боротьби на початку другого сету, а також другу ракетку світу Ігу Швьонтек.