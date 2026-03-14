Іранські дрони атакували ключовий нафтовий порт ОАЕ

У порту Фуджейра в Об’єднаних Арабських Еміратах призупинили частину операцій із завантаження нафти після атаки безпілотників і пожежі. Порт розташований біля Ормузької протоки — одного з ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Джерела попросили не називати їхніх імен, оскільки вони не уповноважені коментувати ситуацію для медіа.

Компанія Abu Dhabi National Oil Co. та адміністрація порту Фуджейра не відповіли на запити щодо коментарів.

Атаки сталися після того, як американські сили завдали удару по іранському острову Харг, який є ключовим для експорту нафти з Ірану.

У Тегерані заявили, що будь-які удари по нафтовій та енергетичній інфраструктурі призведуть до атак на енергетичні об’єкти, пов’язані зі США, у регіоні.

За даними Bloomberg, розширення конфлікту в Перській затоці вже суттєво вплинуло на енергетичну торгівлю в регіоні, завдавши ударів по нафтовій і газовій інфраструктурі та майже повністю зупинивши рух через Ормузьку протоку.

Порт Фуджейра є одним із небагатьох терміналів у регіоні, які продовжують експортувати нафту, і раніше повідомляв про ракетні загрози.