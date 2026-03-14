ЗСУ ведуть наступальні дії на півдні та просуваються вперед — Сирський

Українські війська ведуть наступальні дії у південній операційній зоні та поступово просуваються вперед. Сили оборони ведуть бої за звільнення населених пунктів.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, він присвятив день роботі у південній операційній зоні, де тривають активні бойові дії. Там Сирський зустрівся з керівництвом наступального угруповання ЗСУ, а також командирами бригад, полків і батальйонів, які ведуть наступальні дії.

Під час роботи він заслухав доповіді щодо результатів виконання попередніх завдань, поточної обстановки та дій підрозділів у визначених смугах.

За словами Сирського, Сили оборони утримують визначені рубежі, знищують російські війська та поступово просуваються вперед.

Українські військові ведуть бої за звільнення населених пунктів.

Головнокомандувач також повідомив, що на місці віддав розпорядження для вирішення проблемних питань і обговорив із командирами варіанти та перспективи подальших дій.

«Наші пріоритети — звільнення української території від окупантів та збереження життів наших воїнів», — зазначив він.

Водночас Сирський наголосив, що для успішної операції важлива інформаційна тиша.