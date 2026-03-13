Застосунок “Хвилина пам’яті” став доступним у App Store

Застосунок «Хвилина пам’яті» на честь загиблих героїв і цивільних, які віддали життя за нашу свободу, став доступним у App Store після запуску на платформі Android. Про це повідомив розробник сервісу Богдан Гдаль.

За його словами, iOS-версія з’явилася через три тижні після релізу застосунку для Android. Разом із запуском оновлення для обох платформ додали нову іконку-логотип, а також можливість почути інший голос під час початку хвилини пам’яті.

Крім голосу розробника, у застосунку з’явився голос фронтмена гурту «Кому Вниз» Андрія Середи.

Реклама

Реклама

Гдаль пояснив, що під час створення версії для iOS розробники зіткнулися з технічними обмеженнями Apple. Зокрема, аудіо на заблокованому екрані не може тривати понад 29 секунд і відтворюється лише через механізм стандартних сповіщень.

Щоб обійти ці обмеження, аудіофайли розділили на фрагменти по 29 секунд, які можуть відтворюватися послідовно. Також у застосунку з’явився спеціальний режим фонового утримання, який створює мовчазну аудіосесію і дозволяє відтворити потрібний звук без розривів.

Цей режим дає змогу зберегти функціональність, яка вже працює на Android, зокрема автоматичне приглушення музики у сервісах на кшталт Spotify або YouTube Music і запуск вібрації на початку та наприкінці хвилини пам’яті.

Розробник зазначив, що для коректної роботи режиму застосунок не можна повністю закривати у фоні.

Застосунок можна знайти в App Store за запитом «Хвилина пам’яті» або «Хвилина». За словами Гдаля, версія для Android уже має понад 1700 користувачів.