Унаслідок нічної атаки на Київщину загинули четверо людей, є поранені

У ніч на 14 березня російські війська масовано атакували Київську область дронами та ракетами. Унаслідок ударів загинули четверо людей, ще 15 жителів області отримали поранення.

Про наслідки атаки повідомив у Telegram начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, під ударом опинилися звичайні населені пункти області — житлові будинки, заклади освіти, підприємства та об’єкти критичної інфраструктури. Найбільше пошкоджень зафіксовано в Обухівському та Броварському районах, загалом відомо приблизно про 30 пошкоджених об’єктів.

Реклама

Реклама

У Вишгородському районі пошкоджено багатоповерхівку та складські приміщення. У Броварському районі пошкоджено два приватні будинки, гуртожиток, нежитлові, офісні та виробничі будівлі, приміщення ресторану, гаражний кооператив, а також автомобілі.

В Обухівському районі пошкоджено дві школи, дитячий садок, три приватні будинки, багатоповерхівку, нежитлові та виробничі приміщення. У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок.

За даними влади, 15 жителів області постраждали внаслідок обстрілу, троє перебувають у важкому стані, двох оперують. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

На місцях працюють рятувальники, медики, поліція та комунальні служби. Також розгортаються штаби допомоги для постраждалих.

Тим часом через нічний обстріл у Києві тимчасово призупиняли рух електротранспорту на окремих ділянках міста, повідомили в Київській міській державній адміністрації. Обмеження діяли, зокрема, на Голосіївському проспекті, біля Либідської та Деміївської площ, на Теремках і Печерську.

Пізніше в КМДА повідомили, що рух електротранспорту відновлено, однак транспорт курсує з відхиленням від графіків.