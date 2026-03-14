Масована атака по Україні: збито 58 ракет і понад 400 дронів

У ніч на 14 березня Росія здійснила комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ракети та безпілотники. Українська протиповітряна оборона збила або подавила 460 повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За даними військових, із 18:00 13 березня противник застосував 498 засобів повітряного нападу. Серед них — 2 протикорабельні ракети «Циркон», 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 25 крилатих ракет «Калібр», 24 крилаті ракети Х-101, 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 430 ударних безпілотників типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і інших типів.

Безпілотники запускали з напрямків Брянська, Курська, Орла, Шаталова, Міллерова та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із Гвардійського та Чауди на тимчасово окупованій території Криму. Близько 250 із них становили дрони типу Shahed.

Основним напрямком удару була Київська область.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 460 цілей — 58 ракет і 402 безпілотники різних типів. Зокрема, знищено 1 протикорабельну ракету «Циркон», 7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 25 крилатих ракет «Калібр», 24 ракети Х-101, 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 402 безпілотники.

Водночас зафіксовано влучання шести ракет і 28 ударних безпілотників на 11 локаціях. Також зафіксовано падіння уламків збитих дронів на семи локаціях.

Інформація щодо чотирьох ракет уточнюється. За даними військових, атака триває, у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.